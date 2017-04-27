Новые дома скоро будут строить при помощи бактерий и грибов

В скором времени биотехнологии позволят создавать новые стройматериалы из отходов. Архитектор Крис Маурер предложил перерабатывать в строительные материалы при помощи бактерий и грибов мусор, оставшийся после сноса старых зданий.

Как рассказал Маурер, по его мнению, достаточно много ценного материала попадает на свалку после строительства или сноса старых зданий. В целях экономии он предложил перерабатывать его при помощи бактерий и грибов и "склеивать" в новые стройматериалы. Так, проект Biocycler основывается на симбиозе грибов и бактерий, которые питаются друг другом, в результате чего получается раствор, способный "склеить" строительный мусор в новые кирпичи и панели.

По словам архитектора, грибница помещается в специальный резервуар, что приводит к растворению и одновременному склеиванию отходов в однородную массу. После этого полученную массу заливают в формы кирпичей, панелей или черепицы, а через время раствор застывает и насыщается кальцием при помощи бактерий.

Маурер рассказал, что здания, а вернее, материалы, уже перерабатываются. Kickstarter позволит создать мобильную установку для демонстрации технологий и перейти к изготовлению более сложных структур из мусора.