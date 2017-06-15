Ученые: Ранняя жизнь на Земле вовсе не была похожа на ад

Ученые опровергли теорию о том, что ранняя жизнь на Земле была адом. Исследователи выяснили, что с момента формирования Землю постоянно атаковали астероиды, однако они не убивали живые организмы.

Как известно, в течение первого века Землю постоянно атаковали астероиды. Несмотря на это, тепло, которое они выделяли, не убивало живые организмы, а рассеивалось на сотни миллиардов лет и не влияло на микробов мезофилов, живущих при температуре 50 градусов. Таким образом, при помощи компьютерного моделирования ученым удалось опровергнуть теорию о том, что жизнь на Земле начала зарождаться только после того, как падение космического мусора прекратилось.

Исследователи отметили, что ранняя жизнь на Земле вовсе не была похожа на ад. Ученые все же заметили, что из-за падения астероидов Земля на самом деле нагревалась, однако этого тепла не хватало, чтобы стерилизовать планету и уничтожить все живое. В связи с этим могли появиться другие проблемы, например, влияние на климат и конвекцию мантии.