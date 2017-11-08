Ученые создали иглу толщиной в волос для лечения болезни Паркинсона

Ученые из США создали аппарат, с помощью которого они планируют вводить лекарства в самые глубокие зоны мозга посредством нескольких ультратонких трубок, соединенных нержавеющей иглой диаметром не толще человеческого волоса.

Ученые из университета в Массачутсе сообщили о своей новой разработке, которая, по их словам, поможет лечить болезнь Паркинсона, а также старческое слабоумие. Задумка их изобретения состоит в том, что благодаря ей лекарство можно будет направлять прямо в ту часть мозга, которая нуждается в медицинском вмешательстве. Пока что разработка не была проверена на людях и использовалась только для лечения животных, что впоследствии принесло положительные плоды. Ее преимущество перед лекарственными средствами, которые нужно принимать перорально, в том, что оно будет достигать нужной точки, и ему не придется преодолевать гематоэнцефалический барьер.

Наибольшая опасность применения этого аппарата состоит в том, что при этом возникает риск заразить пациента какой-либо инфекцией через металиическую иглу, которая должна вводиться через искусственно созданное отверстие в черепе.