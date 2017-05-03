В Великобритании археологи нашли древний «цветной мелок»‍

Археологи из Великобритании сделали довольно важное открытие при раскопках у города Скарборо в графстве Норт-Йоркшир. Там они нашли кусочек красящего пигмента, который мог использоваться в роли цветного мелка.

Специалисты по раскопкам, а также исследованиям заброшенных мест в Великобритании сообщили о новом открытии, которое они сделали не тк давно. По их словам, в археологическом памятнике Стар-Карр они нашли кусочек красящего пигмента, который напоминает современные цветные мелки. Археологи рассказали, что этот кусочек в длину достигает чуть больше 2 сантиметров и по всей поверхности испещрен мелкими бороздами. Скорее всего, древние люди скребли по нему, чтобы получить цветную пудру.

Известно, что в древности люди довольно часто пользовались подобными средствами, чтобы получать красящие вещества. Впоследствии их применяли для самых разных целей, в том числе для украшения тел и могил умерших.