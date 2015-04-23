Репутация популярных ученых облегчит публикацию их статей

Исследователи пришли к выводу, что хорошая репутация ученых зависит от того, насколько качественные статьи они пишут. Эти факты повлияют на редакторское решение о публикации статей.

Шведские, испанские и немецкие специалисты с главой Джанджакомо Браво, трудящихся в институте Линнея, на примере статей о компьютерных науках, отметили, какое влияние оказывает репутация автора на решение редактора о принятии или отвержении научной статьи. Для этого исследования эксперты взяли статьи из четырех журналов различного уровня.

Для того, что бы оценить репутации авторов статей, исследователи воспользовались графом, в котором на вершине записаны ученые и их статьи, а репутация будет определена связью статьи с другими учеными. Ученые подчеркнули, что полученные результаты возможно будут поясняться различно. Кроме этого, для того для эксперимента отобрали очень маленький список журналов с одной научной областью. Ранее стало известно, что Ученые: Индекс цитирования научных статей зависит от длины заголовка.