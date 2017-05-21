Ученые: Западная культура влияет на развитие нарциссизма

Ученые пришли к выводу, что социальная среда формирует в людях самоуверенность и чрезмерное чувство собственного достоинства. Так, исследователи отметили, что к нарциссизму людей подталкивает социальная среда современного западного общества.

Во время своего исследования специалисты использовали данные интернет-опроса жителей Германии. Так, 350 участников опроса происходили с территории бывшей ГДР, а 680 - из "старых" земель ФРГ.

Исследование показало, что по складу характера люди, которым к моменту объединения Германии исполнилось 5 лет, существенно отличаются друг от друга в зависимости от того, где они выросли, в ГДР или ФРГ. Ученым удалось выяснить, что немцы, которые росли в ГДР, имеют более высокую самооценку и реже страдают от нарциссизма и самообмана в отличие от тех, кто рос в ФРГ. По словам ученых, более ярко эти различия заметны у тех людей, которым к моменту падения Берлинской стены было от 6 до 18 лет.

По итогам проведенного исследования специалисты сделали вывод, что к нарциссизму людей подталкивает социальная среда современного западного общества.