Ученые нашли способ "отключить" аллергию

Датские и немецкие ученые в ходе проведенного исследования смогли выявить молекулярный "выключать" аллергии. Отмечается, что данный "выключатель" способен убрать все симптомы аллергии всего за 15 минут.

Во время исследования специалисты открыли антитела, которые способны прекратить развитие иммунного ответа на аллерген. Так, ученые изучили клетки крови людей, которые страдают аллергией на пыльцу березы или укусы насекомых. Исследования ученых показали, что открытое антитело может стать основой для лекарств от аллергии.

Как предполагают ученые, благодаря универсальному механизму действия на молекулярном уровне, найденные антитела будут эффективны практически против любой аллергии, а также может помочь и астматикам.