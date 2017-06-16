Ученые обнаружили 3500-летний череп человека с идеальной улыбкой

Академики судебной медицины из Университета Дерби изучали древний скелет, которому уже более 3500 лет, и обнаружили некоторые удивительные находки. Дело в том, что у скелета идеально ровное зубы, которым может позавидовать современный человек.

Санита Незирович, которая занималась детальным изучением черепа, заявила, что никогда ранее не встречала настолько ровных и красивых зубов. Сообщается, что найденный скелет принадлежал человеку, который жил ещё в Бронзовый век. Несмотря на возраст останков, ученые были удивлены, как у человека эпохи бронзы могли быть настолько идеальные зубы. И это при том, что гигиеной полости рта в тот век люди не занимались.

«Его зубы кажутся абсолютно красивыми, особенно для человека, который жил 3500 лет назад. У него зубы лучше, чем у большинства людей в наши дни», - утверждает Санита Незирович.