Ученые нашли фермент, вызывающий развитие рака

Ученые из Копенгагенского университета в ходе проведенных исследований смогли найти один из первых признаков развития рака. Исследователи отмечают, что полученные результаты помогут специалистам как можно эффективнее диагностировать и лечить заболевание.

Как удалось выяснить ученым, онкологическое заболевание может развиться, если в толстой кишке человека присутствует фермент GalNAc-T6. Отмечается, что в здоровых тканях данного фермента нет, однако в клетках раковой опухоли его огромное количество. По словам исследователей, именно фермент GalNAc-T6 превращает здоровые клетки в раковые, он присоединяет молекулы сахара к определенным белкам.

В настоящий момент ученые будут заниматься изучением данного фермента и попытаются разобраться, какой способ станет более эффективным в диагностике и лечении онкологического заболевания.