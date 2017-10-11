Уфолог нашел на фото NASA с Марса зубы животного

Знаменитый уфолог Скотт Уоринг нашел на снимках Марса, опубликованных NASA, очертания зубов, которые могли принадлежать ископаемому животному. Снимки с «зубами» эксперт в инопланетных цивилизациях опубликовал на своем сайте fosightingsdaily.com.

Как утверждает Скотт Уоринг, на Марсе могли обитать животные, чьи зубы до сих пор сохранились на поверхности Красной планеты. Уфолог верит в обитаемость планеты и утверждает, что скептики ошибаются, отрицая его версии.

По мнению Уоринга, на снимках NASA с поверхности Марса можно рассмотреть зубы животного. По мнению уфолога, камни и валуны на самом деле представляют собой уникальные свидетельства о существовании жизни на Красной планете.

Между тем, скептики высмеяли уфолога за его очередное «разоблачение». По мнению пользователей, на снимках показаны лишь камни, но никак не зубы. Ранее уже сообщалось о еще одном заявлении уфологов. Так, уфологи на видео NASA увидели парящий над поверхностью Земли город. Данная версия о существовании пришельцев также нашла немало приверженцев, но количество несогласных преобладает.