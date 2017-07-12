Ученые: Сахар приводит к последствиям для головного мозга

Сахар приводит к последствиям для головного мозга у пожилых людей. Такие выводы сделали ряд ученых, проанализировав данные 10-летнего исследования.

Группы ученых из Великобритании и Китая проводили параллельные исследования по влиянию сахара на организм человека. В экспериментах, проводившихся над людьми пенсионного возраста, пытались уловить закономерности на протяжении десяти последующих лет.

Выяснилось, что в большинстве случаев употребление сахара в больших количествах может привести к нарушениям в работе головного мозга. Изменения на когнитивном уровне заметили обе группы ученых.

Исследователи смогли выявить у пожилых людей повышенный уровень гликированного гемоглобина, что отражает в полной мере повышенное содержание сахара в крови человека. Из-за этого начинаются негативные процессы в мозговой деятельности пациента.

Для предотвращения этих негативных последствий специалисты рекомендуют постоянно осуществлять фиксацию уровня сахара.

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