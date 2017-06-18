Ученые нашли способ избежать укусов комаров

В США биологи из Вашингтонского университета нашли способ, который может «отучить» комаров кусать людей. Используя данные о способности комаров запоминать запахи, ученые смогли экспериментальным методом «натренировать» насекомых не кусать людей с определенным ароматом.

Новые исследования, утверждают ученые, способны помочь изучениям и разработке средств, препятствующих распространению опасных болезней через укусы комаров. Биологи решили проверить, смогут ли комары «запомнить» запахи и ситуации, ассоциирующиеся с ними.

Так, биологи взяли самок желтолихорадочного комара. Их поместили в закрытое помещение с развешенной тканью, пропитанной запахами людей и мышей. Когда комары садились на ткань, биологи при помощи вибрации имитировали защиту «жертв» от укусов.

В итоге, после суток такого эксперимента, комаров выпустили в другое помещение. Там было два коридора. В первом коридоре ученые запустили воздух без ароматов, а во второй коридор пустили воздух с запахом предыдущего опыта. Комары выбрали коридор с запахом, не напоминающим им о «жертвах», которые «дали им отпор». По словам биологов, полученные знания можно применить в разработке средств от комариных укусов.