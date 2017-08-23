В Дублине очевидец запечатлел, как по городу летал НЛО

В Дублине сняли на камеру полёт НЛО, у которого был большой прожектор. Очевидец рассказал, что космический инопланетный корабль был замечен им над главной дорогой, где он 30 секунд висел, а потом резко скрылся, как сообщает VladTime.

Рассказал об этом пользователь, зарегистрированный на социальном новостном сайте Reddit. Ему удалось снять странный объект, однако сначала он показался ему чем-то, вроде крупного небесного тела. Потом мужчина понял, что такое не стало бы передвигаться с настолько высокой скорость, а потом давать вспышку, подобно прожектору. Энтузиаст из Дублина поинтересовался, какого мнения об этом другие пользователи Reddit.

Часть из них были согласны с мнением, что над городом действительно пролетал НЛО. Однако другие высказали версию, что очевидец перепутал космолёт с метеоритом или каким-то земным устройством. Была и версия, что энтузиаст из Дублина всё подделал только для привлечения внимания. Уфологи данное фото в настоящее время никак не прокомментировали.