В Канаде создали синтетический вирус оспы. Об этом событии написали в научной статье ученые.

По признанию самого вирусолога, который долгое время работал над созданием вакцины от оспы, не было существенной необходимости писать статью с подробным описанием воспроизведения вируса оспы, ведь это могло повлечь серьезные последствия для всего человечества со знаком минус.

Сообщается, что первые тревожные звонки стали получать в Канаде после того, как ученый смог беспрепятственно добыть через объявление во всемирной паутине ДНК вируса лошадиной оспы. Примечательно, что этот вирус смог легко попасть в тело человека, а затем самовоспроизвестись.

Существует версия, что публикация статьи должна была привести к дальнейшим исследованиям по созданию эффективной вакцины против оспы. Выяснилось, что подобные вакцины в мире уже существуют. В то же время заведующий лаборатории, где проводились исследования по созданию синтетической оспы верит, что его открытие полезно для людей.