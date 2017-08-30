Нейросеть разгадала язык написания рукописи Войнича. Средневековый манускрипт был с большой вероятностью написан на иврите.

Мировые ученые уже не первый год пытаются понять, на каком языке были написаны древние рукописи, найденные в Центральной Европе. Для этого привлекались к работе по расшифровке многие криптологи. Однако после нескольких попыток они так и не смогли понять, о чем идет речь в манускрипте.

Спустя время канадские специалисты решили воспользоваться новыми технологиями и пропустили найденный текст через специальную программу искусственного интеллекта. Нейросеть показала, что указанный текст написан на иврите с большим процентом вероятности. Однако автор специально зашифровал послание, нарочно переставив многие буквы местами, а гласные буквы и вовсе отсутствовали в рукописи Войнича.

Тем не менее, удалось понять первое предложение книги. В тексте присутствуют рекомендации по изготовлению лекарственных отваров. Работа над полной расшифровкой послания средневекового автора активно продолжается.