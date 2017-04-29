Ученые: Найден универсальный для всех народов язык общения

Найден универсальный для всех народов человеческой цивилизации язык общения. По мнению ученых, им может стать обыкновенная музыка.

Ученые из США провели исследования в области взаимодействия различных мировых культур и пришли к мнению, что единственным фактором, который стопроцентно объединяет все различия, стала музыка.

По мнению экспериментаторов, любой человек, слушая фрагмент той или иной мелодии, сразу же понимает, что хотел сказать автор. Тенденция прослеживалась даже в тех культурах, где существуют особенные различия в восприятии мира.

Сообщается, что принимали участие в своеобразном эксперименте 750 пользователей всемирной паутины по всему свету.

Им давали прослушивать короткие фрагменты музыкальных произведений, а юзеры должны были определить, к какому типу относятся мелодии и охарактеризовать их истинное предназначение для слушателя. К примеру, нужно было определить траурную или танцевальную композицию.

Всего за время исследования было прослушано более 20 тысяч отрывков и пользователи безошибочно в любой из стран смогли определять предназначение и жанр мелодии. Так подтвердилась теория американских ученых об универсальном языке общения. Им стала музыка.