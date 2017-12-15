Уфологи нашли на Меркурии «пирамиду пришельцев»

Уфологи из США нашли на планете Меркурий «пирамиду пришельцев». Об этом они сообщили на страницах социальных сетей.

Исследователи космоса пристально стали изучать последние полученные снимки с научных спутников землян. Не так давно аппарат Messenger, летающий возле планеты Меркурий, которая находится первой перед Солнцем, смог передать интересные данные с поверхности космического тела. Уфологи со всего мира начали детальное изучение снимков, когда они появились в широком доступе в Сети.

Оказалось, что на некоторых изображениях специалисты по поиску внеземных цивилизаций обнаружили нечто подходящее для их теории. Уфологи заявили, что на Меркурии есть горы, которые по форме напоминают пирамиды. Это свидетельствует только об одном. Они были построены искусственным способом при помощи инопланетных существ.

Изучив нечеткие фотографии, ученые заметили, что природа не смогла бы сформировать столь четких прямых форм горных образований, поэтому тут необходимо искать следы жизни инопланетных разумных существ.

Ранее сообщалось, что специалисты по уфологии обнаружили на Марсе идеальную пирамиду.