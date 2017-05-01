Ученые определили самую горячую точку в человеческом организме

Ученые из Парижского университета определили самую горячую точку в человеческом организме. Своим открытием они поделились с читателями журнала PLoS One.

Биологи выяснили, что наиболее высокая температура в теле человека наблюдается в митохондриях клеток. Они разогреваются до +50 градусов по шкале Цельсия, что ранее не представлялось возможным. Эти образования выполняют функции своеобразных энергетических станций для живых клеток.

Ранее специалисты в области биологии считали, что температурный режим в клетках различных органов млекопитающих находился примерно на одном уровне. Исключение составляла мужская мошонка, где фиксировали не более 34 градусов. Однако в ходе недавнего эксперимента французы решили замерить температуру внутри митохонтрий, которые вырабатывают энергию путем расщепления питательных элементов. При помощи флуоресцентного химиката, интенсивность свечения которого зависит от количества тепла, им удалось зафиксировать неожиданно высокие показатели. При деактивации митохрндрии температура постепенно спадает.

Исследователи предполагают, что сделанное наблюдение позволит в будущем пролить свет на природу старения и возникновения рака.