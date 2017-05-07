Экономист: Женщин на получение образования мотивирует успех других

Лучшего всего женщин на получение образования мотивирует успех других харизматичных представительниц слабого пола. К такому выводу пришла экономист Данила Серра.

Сотрудница университета Southern Methodist в Далласе провела исследование с целью выявить эффективные источники вдохновения для студенток в процессе обучения. Поводом для эксперимента стал факт количественного превосходства мужчин в экономике. В его рамках женщины приходили в учебные заведения и общались с учащимися.

Изучение процесса показало, что после общения с однополыми наставниками около 12% студентов-девушек улучшили свои показатели в учебе на следующих курсах промежуточной микроэкономики. Беседы стимулирували их желание добиться высоких результатов в области, чего не продемонстрировали их сокурсники-мужчины. Среди факторов, положительно повлиявших на студенток, Данила Серра выделяет энтузиазм представительниц сфер, а также их заинтересованность своей работой.