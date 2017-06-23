Пластиковые отходы в 20 раз увеличивают риск гибели кораллов

Пластиковые отходы практически в 20 раз увеличивают риск гибели кораллов в результате заболеваний. Об этом идет речь в статье журнала Science.

Специалисты из США сообщают, что выброшенный в воду пластик может стать причиной обесцвечивания коралловых рифов. Окраску этим организмам придают особые симбиотические водоросли, которые помимо цвета насыщают кораллы кислородом, питательными элементами и позволяют им развиваться. Без полезных сожителей рифы испытывают голод и останавливают рост. Если это длится достаточно долго - полипы умирают. Растительные симбионты могут покинуть носителей из-за различных факторов или внешних угроз. Этому, по предположению ученых, способствует химикаты, входящие в состав пластмассы.

Исследователи из Корнельского университета выяснили, что пластиковый мусор также влияет на разрушение коралловых скелетов и образование чернополосой болезни. Они изучили 150 рифов в азиатско-тихоокеанской области и обнаружили, что на 100 квадратных метров попадались от 2 до 10,9 объектов из пластика. Среднее их количество может достигать 1,1 миллиарда. В 2025 году оно может вырасти до 15,7 миллиардов.