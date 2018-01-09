В горах Аляски обнаружили спиралевидный НЛО в форме презерватива

В горном районе Аляски обнаружили спиралевидный НЛО, напоминающий по форме презерватив или детскую соску. По информации издания VistaNews, внеземной аппарат минут десять крутился по небольшому радиусу, а после очень быстро улетел.

Эксперты по инопланетным явлениям заявили, что пришельцы интересуются Аляской и подобными регионами, поскольку они не настолько густонаселены. Внеземные существа в настоящее время стараются не показываться людям, потому им выгодно бывать именно в таких местах. В связи с этим, есть вероятность существования на окраине какого-то отдалённого поселения некоего важного разведывательного пункта для НЛО или точки, через которую корабли должны обязательно пролетать. НЛО в форме презерватива записали на видео и показали на YouTube.

Многие эксперты, посмотрев ролик, заявили, что, скорее всего, в корпусе космического корабля основной материал – сталь. Точный маршрут его движения не определили, высказав только, что НЛО мог пролетать дальше в США.