Ученые нашли связь между жировыми отложениями и раком груди

Избыток жировых отложений у женщин способствует развитию рака груди. На такую связь обратили внимание медики во время речи на конференции Американской ассоциации изучения рака.

Ученые из Корнеллского университета США проанализировали медицинскую статистику и пришли к выводу, что чрезмерное количество жира не только вызывает сахарный диабет и проблемы с метаболизмом. Согласно 16-летним наблюдениям, у пациенток с лишним весом чаще развивается рецидив раковых образований в грудной области. Кроме того, замечается также ускоренное старение мозга и отрицательные изменения в его работе.

Эндрю Данненберг, один из исследователей, отмечает, что вероятность заболевания зависит не от индекса массы тела, а непосредственно от количества клеток жира в организме человека. Те, в чьих телах было меньше жирового запаса, реже страдали от опухолей, нежели сверстницы с точно такой же массой. Эксперты вывели закономерность, согласно которой повышение жировой массы на 5 килограммов повышало риск образования тяжелых раковых форм на 35%. Этот фактор, по мнению Эндрю Данненберга и его коллег, необходимо учитывать при диагностике.