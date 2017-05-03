Саратовские ученые разработали средство для борьбы с онкозаболеваниями

Ученые из Саратова разработали инновационное средство для борьбы с заболеваниями онкологической природы. Такую новость опубликовала пресс-служба областного министерства промышленности и энергетики.

В результате исследований специалисты СГМУ имени Разумовского обнаружили свойства экстракта растения под названием авран лекарственный подавлять опухоли. Они пришли к выводу, что медикаменты на основе такого растительного экстракта может заставить раковые клетки отмирать самостоятельно, не влияя на другие составляющие человеческого организма.

Саратовские изобретатели уже получили восемь патентов за свои разработки и ещё два изучаются в Роспатенте. В настоящий момент они ищут инвесторов для продолжения испытаний препарата. Разработчики отмечают, что производство одного грамма лекарства обходится примерно в 80 рублей.