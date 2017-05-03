Ученые обнаружили потенциальную опасность мастурбации

Ученые обнаружили потенциальную угрозу для жизни и здоровья из-за частой мастурбации. Результаты своих исследований специалисты из Гарварда опубликовали на портале Science Alert.

Авторы приводят статистику, согласно которой самоудовлетворением регулярно занимаются 95% мужчин и 70% женщин. Несмотря на существующие беспочвенные мифы, этот процесс может быть действительно опасным для организма. Эксперты зафиксировали, что во время онанизма происходят скачки кровяного давления. В сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы это явление может стать причиной инфаркта или инсульта. Особенно высок риск для гипертоников.

Однако ранее медики доказали существенную пользу, которую приносит мастурбация. К примеру, имитация сексуальной активности около 18-20 раз в месяц помогает на треть уменьшить вероятность образования раковых опухолей в предстательной железе и аденомы. Кроме того, стимуляция центра удовольствия головного мозга таким образом облегчает боли из-за высвобождения дофамина.