Ученые создали биореактор по переработке отходов в пищу для космонавтов

Специалисты смогли воплотить в жизнь реализацию проекта, с помощью которого появится возможность перерабатывать биоотходы в пищу. Данная функция в значительной степени пригодится космонавтам, которые будут вынуждены совершать длительные перелеты в космическом пространстве.

Биологи с помощью инженеров из Пенсильвании создали первый в своем роде биореактор, который сможет перерабатывать отходы, полученные в результате жизнедеятельности космонавтов, в смесь для приема в пищу, имеющую в составе белки и жиры.

Ученый Кристофер Хаус из Пенсильванского университета, что во Флориде, выступил с заявлением по поводу того, что возможность переработки биологических отходов на первый взгляд выглядит немного дико. На деле, данная смесь не сильно будет отличаться от повседневных спредов и паст, которые готовят с помощью дрожжевого экстракта.

На сегодняшний день, специалисты NASA считают, что вопрос, связанный с предстоящим обеспечением продуктами питания будущих марсонавтов, является второй по степени важности в освоении космических просторов. На первом месте, по-прежнему, остается проблема чересчур высокой радиации в космосе.