Изобретение ProjectDR позволит врачам видеть сквозь кожу пациента

Ученые из Канады изобрели технологию ProjectDR, которая даст врачам возможность видеть внутренние органы пациента сквозь его кожу. Исследования проводились в Альбертском университете в Эдмонтоне.

Ученые из Канады представили миру свое новое изобретение, которое в будущем должно значительно упростить задачу врачей по медицинскому обследованию пациентов. Так, они рассказали о технологии ProjectDR, которая пока что находится в стадии испытания и доработок. В сети появилось видео, которое наглядно показывает ее возможности.

Так, ProjectDR не в силах сделать кожу прозрачной, однако она помогает совместить все результаты обследований, которые уже прошел пациент. Из них она проектирует трехмерное изображение и подстраивает его точно под тело человека.

Специалисты считают, что система окажется очень полезной для хирургов, которые продумывают все шаги предстоящей операции, а также поможет преподавателям медицинских вузов более качественно проводить обучение студентов.