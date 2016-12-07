Ученые: Множественный оргазм женщинам обеспечат носки

Ученые из Голландии рассказали, какой способ обеспечит женщине множественный оргазм. По их мнению, во время полового сношения ей лучше не снимать носки с ног.

Ученые из Голландии провели эксперимент, в ходе которого постарались выяснить, какие главные факторы играют в скором достижении множественного оргазма у женщин. После того, как информация была обработана, им стало понятно, что важную роль в этом может играть наличие или отсутствие на ногах, как бы это странно не звучало, носков.

Эксперимент состоял в том, что испытуемых женщин разделили на две группы. Первая группа занималась сексом с мужчинами, находясь в носках, а вторая – без. По итогу оказалось, что почти все женщины из первой группы оказались более чувствительны и испытали оргазм даже по нескольку раз, а многие женщины из второй группы не смогли испытать его даже один раз.

Специалисты смогли объяснить, почему так произошло. По их мнению, женщины, которые оставались в носках, эмоционально чувствовали себя более комфортно и безопасно.