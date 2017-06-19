На дне океана ученые обнаружили новый вирус

Ученые из США обнаружили новый неизвестный науке вирус, который живет чуть ли не на дне океана и способен уничтожать бактерии. Исследования проводились в Массачуретском технологическом институте, сообщает зарубежное издание The Nature.

Ученые из Соединенных Штатов сообщают о результатах своих последних исследований, которые они проводили над образцами биоматериала из океана. Согласно статье, которую опубликовало издание, они сообщают о новом виде вирусе. Ему дали название Autolykiviridae. Его особенность в том, что он способен убивать живые организмы.

Исследователи сообщают, что по своей структуре он напоминает «большое темное пятно», однако кроме этого ничего больше сказать не могут. Известно, что вирус в силах уничтожить до сорока процентов всех известных ученым бактерий. В дальнейшем будут проводиться исследования относительно того, может ли вирус навредить животному миру океана, а также представляет ли он опасность для человека.