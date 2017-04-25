В Израиле найден самый древний фрагмент челюсти человека. Об этом стало известно со слов международной группы ученых, которая занимается раскопками древностей.

На территории государства Израиль группа научных сотрудников из местного университета совершила недавно открытие на основе уникальной находки. Антропологи работали недалеко от горы Кармель.

В одной из пещер они смогли обнаружить останки предка человека возрастом примерно 180-190 тысяч лет. Это подтолкнуло признать ученое сообщество факт того, что современный представитель человека Homo sapiens появился на территории европейского континента гораздо раньше, чем предполагалось ранее. До этого многочисленные ученые считали, что из Африки люди начали распространяться по суше на 50 тысяч лет позже, однако эта версия не подтвердилась.

Исследователи смогли обнаружить скелет не полностью, а лишь фрагмент челюстной кости, на которой остались зубы древнего человека.

Напомним, ранее антропологи считали, что в Африке современные люди стали появляться примерно 160 тысяч лет, а миграция на север происходила примерно 100 тысяч лет назад. Сегодня теория немного видоизменилась.