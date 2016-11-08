Ученые: Одна выкуренная сигарета в день может привести к инфаркту

Ученые в ходе проведенного Университетского колледжа Лондона в ходе проведенного исследования смогли опровергнуть популярный миф по поводу курения. Ранее считалось, что чтобы получить инфаркт, человеку необходимо выкуривать как минимум половину пачки сигарет в день, однако теперь выяснилось, что для этого достаточно и одной сигареты.

В ходе нового исследования специалисты провели анализ целого ряда работ, в которых рассматривалось негативное влияние табака на организм человека.

Оказалось, что у мужчин, которые выкуривали одну сигарету в день, риск возникновения инфаркта возрастал на 48%. У тех, кто курил по пять и более сигарет в день, данный показатель превышал 58%. Отмечается, что показатели среди женщин оказались несколько другими. Так, если женщина выкуривала одну сигарету в день, то риск возникновения инфаркта составлял 57%, а если пять и более - 76%.

Таким образом исследователям удалось опровергнуть популярный миф о курении и доказать, что для повышения риска возникновения инфаркта достаточно выкуривать всего одну сигарету в день.