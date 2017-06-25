Американские ученые создали 3D-голограммы

Специалисты из Соединенных Штатов Америки смогли воплотить в жизнь технологию, с помощью которой можно создавать трехмерные цветные голограммы, используя для этого «оптические ловушки». О данной методике сообщили в статье, напечатанной в журнале Nature.

Созданный специалистами объемный дисплей имеет возможность реализации цветных изображений, разрешающая способность, которых будет составлять порядка десяти микрометров. Во время опытов ученые заключали непрозрачную частицу в «оптическую ловушку», после чего смогли подсветить ее при помощи параллельных разноцветных лазеров.

В результате этого данная частица могла передвигаться с такой скоростью, что человек, который наблюдал за этим процессом, мог увидеть цельный объект благодаря инерции зрения. Подобные изображения могут меняться с частотой до тринадцати кадров в секунду.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что специалисты из Китая и Австралии смогли создать наиболее тонкую в мире голограмму, которая на деле оказалась почти в тысячу раз тоньше волоса. При этом, чтобы ее увидеть, не нужно использовать специальные очки для трехмерного зрения.