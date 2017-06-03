Годовалые дети распознали иностранный язык как средство для коммуникации

Психолог из Нью-Йорка установила, что годовалые дети способны распознавать иностранные языки как средство для коммуникации. Так, дети в возрасте 1 года в ходе эксперимента смогли понять, чего от них хотят, как на родном, так и на иностранном языке.

Афина Вулуманос из Нью-Йоркского университета провела эксперимент, в нем она задействовала 62 годовалых ребенка. В ходе опыта у детей на разных языках просили подать игрушку. В итоге, дети поняли просьбы на русском и испанском языках, хотя родным для них является английский.

Как утверждает психолог, такой опыт показывает, что дети понимают многие языки за счет того, что многие слова имеют щелкающие согласные. Дети используют иностранные языки в качестве коммуникации, распознавая слова по интонации.

После удачного эксперимента с годовалыми детьми психолог намерена обработать все полученные результаты. Далее она и другие ученые планируют провести аналогичные исследования, задействовав при этом детей в возрасте 6 месяцев.