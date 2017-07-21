Ученые: "Черную планету" скоро поглотит соседняя звезда

Астрономы заявили, что дни экзопланеты WASP-12b, которая известна как "Черная планета", практически сочтены. По словам ученых, его вещество активно поглощает звезда.

Как известно, WASP-12b не просто так получила название "Черная планета". Благодаря особенностям своего химического состава, данная экзопланета практически не отражает свет звезды. Несмотря на этот факт, данная экзопланета относится к классу "горячих юпитеров", то есть представляет из себя раскаленный газовый гигант.

Главная особенность WASP-12b заключается в ее близком соседстве со звездой. В последнее время астрономы заметили, что экзопланета стала стремительно исчезать. Газ, который является практически самой главной составляющей вещества планеты, покидает ее атмосферу и исчезает в космическом пространстве, где его захватывает звезда.

Исследователи отметили, что это довольно уникальный процесс, изучение которого может дать ответы на множество вопросов.