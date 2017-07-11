Ученые назвали самую маленькую в мире муху в честь Арнольда Шварценеггера

Ученые из Лос-Анджелеса в лесах Амазонки смогли обнаружить новый вид насекомых - мух с большими лапками. Из-за своего атлетического сложения, муха получила название Megapropodiphora arnoldi, в честь знаменитого актера Арнольда Шварценеггера.

Как рассказал энтомолог Брайан Браун, несмотря на столь громкое название, найденная муха не является крупным насекомым. По мнению ученого, это самая маленькая в мире муха, так как общая длина ее тельца составляет около 0,395 мм. Исследователям удалось найти только одну особь, самку, так как из-за миниатюрных размеров найти Megapropodiphora arnoldi довольно сложно.

Основная причина того, что муху назвали в честь Шварценеггера, стало не только ее строение лапок, но и увлечение энтомолога данным актером. Он отметил, что еще в подростковом возрасте Шварценеггер подарил ему надежду на то, что из тощего подростка он может превратиться в накачанного красавца.

В ходе исследования специалистам не удалось проследить за мухой в естественных условиях, однако Браун выдвинул предположение, что насекомое является паразитом, которое существует за счет муравьев и термитов. По словам ученого, об этом говорит очень узкий и длинный яйцеклад, предположительно, благодаря ему мушки прикрепляются к хозяевам и верхом доезжают до колонии, где уже размножаются.