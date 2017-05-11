США решили отказаться от МКС из-за ее ненужности для космонавтики

К 2025 году администрация президента США Дональда Трампа перестанет финансировать МКС, данные уже заложены в американский бюджет. Причиной для отказа от Международной космической станции может стать необходимость изучения космоса в более широком пространстве.

По данным американских СМИ, проект бюджета еще не одобрен, но может быть утвержден в феврале. В нем указано, что с 2025 года США прекратит финансировать деятельность МКС.

Поводом для такого отказа стало, указывают в СМИ, стремление американских ученых более глубже изучать космос. Финансирование МКС обходится бюджету США очень дорого, эти средства можно направить на более широкий спектр космо-изучения.

Такой отказ будет означать, что ученые из США не смогут вести свою деятельность на МКС до тех пор, пока не возобновиться финансирование. Другим вариантом работы американских астронавтов будет возможность начать частные компании в сотрудничестве с NASA.