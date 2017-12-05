Ученые провели первое в мире удачное клонирование обезьяны по методу овечки Долли

Ученые из Китая провели первое в мире удачное клонирование обезьяны по методу овечки Долли. Для этого они перенесли генетическую информацию из соматической клетки в яйцеклетку, сообщает издание Cell.

Научный мир ошеломлен последним достижением ученых из Китая, о котором те недавно рассказали. Так, стало известно, что им удалось провести первое в мире успешное клонирование по схеме, которая использовалась в эксперименте со знаменитой овечкой Долли. Исследования проводились в Институте нейронаук Шанхая.

Сообщается, что во время научного эксперимента были пересажены ядра соматических клеток. Таким образом были получены стволовые клетки, которые в генетическом отношении совместимы с организмом донора.

В связи с этой новостью забили тревогу в Ватикане. Так, его представитель Элио Сгречча, кардинал по вопросам биоэтики заявил, что такой ход событий церковь одобрить не может. По его словам, клонирование приматов – это последний шаг перед тем, как ученые преступят к клонированию человека, что является противоэтичным и осудительным.