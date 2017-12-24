Ученые: Глухие дети запоминают больше новых слов, чем здоровые

Ученым из Германии удалось выяснить, что глухие дети могут запомнить гораздо больше новых слов, нежели здоровые. Это связано с кохлеарными имплантами, которые устанавливают детям в возрасте от 1 до 4 лет.

В ходе своего очередного исследования немецким специалистам удалось установить, что дети, лишенные слуха, могут запомнить гораздо больше новых слов, чем их полноценные сверстники. Ученые уверены, что такое стремительное развитие связано с кохлеарными имплантами, которые обычно устанавливают детям в возрасте от 1 до 4 лет. Устройства способны преобразовать звуковые колебания в электрические импульсы и передать их на слуховой нерв.

Стоит отметить, что ранее ученые придерживались теории, что глухие дети отстают в развитии от своих здоровых сверстников, так как им труднее освоить речь. Немецким ученым удалось опровергнуть данную теорию, ведь в ходе своего исследования они установили, что способность выявлять речевые ошибки у глухих детей проявляется на 2 месяца раньше. Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что данные дети позднее начинают контактировать с разговорной речью, когда у них уже лучше сформированы соответствующие структуры мозга.