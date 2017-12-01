Уфологи заметили на прямой трансляции с МКС "золотой" НЛО

В Сети появился видеоролик, на котором уфологи разглядели "золотое" НЛО. Данное видео было отснято в 2016 году во время прямой трансляции с МКС.

На кадрах видео показывается медленный полет над Землей, однако внезапно во время записи в нижнем правом углу возникло загадочное свечение. Уфологи предположили, что данное загадочное "золотое" свечение является ни чем иным как НЛО. По предварительным подсчетам, объект завис всего в 200 километрах над Землей.

Сразу же спустя несколько секунд после появления ролика, кадры с "золотым" НЛО были вырезаны, что натолкнуло уфологов на мысль, что Международное космическое агентство таким образом пытается скрыть от людей существование инопланетян.

Стоит отметить, что данный ролик был заснят еще 1 августа 2016 года, однако в Сети появился лишь несколько дней назад.