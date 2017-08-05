Новые итоги исследования эпохи эоцена шокировали ученых

Ученые были повержены в шок после обнародования результатов анализа морских окаменелостей. Увеличение температуры полярных океанов в период эпохи эоцена, с помощью которого делались представления о потенциальном будущем планеты, на самом деле был выше, чем ранее предполагали специалисты.

Экспертам был внимательно изучен химический состав небольших одноклеточных животных, которые проживали в мелководных тропических водах около 56-34 миллионов лет тому назад.

В результате этого специалисты сделали вывод, что тропические воды океанов сильно увеличили свою температуру, но не так сильно по сравнению с полярными океанами.

Подобные не состыковки могут быть связаны с неполным пониманием эпохи климатических систем, заявили ученые. И если данная теория на самом деле имеет отношение к климатической системе, это увеличивает вероятность того, что предсказания связанные с будущим полярным потеплением так же довольно невелики.