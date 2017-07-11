Ученым удалось измерить силу пустоты

Специалистам удалось измерить силу Казимира между двумя проводящими сферами, радиус между, которыми составил не более пары десятков микрометров, а так же смогли рассчитать ограничения и приближения PFA, с помощью, которых данная «сила пустоты» измеряется.

Основываясь на законах квантовой механики, вакуум на самом деле не является полной пустотой, на деле это смесь колебаний физических полей. Схожие процессы появляются на основании принципа Гейзенберга и осуществляются также в вакууме. Вакуумные средние большего количества полей, принято приравнивать к нулю, но это никоим образом не лишает возможности их принимать и положительные показатели, на коротком промежутке времени.

При сближении пары проводников флуктуации поля могут произойти только при длине волны. С различных сторон вакуум заполняется модами колебаний, на основе чего возникает сила, которая сближает работу проводников. Именно о данном явлении заявлял ученый Хенрик Казимир в далеких 1940 годах.

С помощью атомного микроскопа, ученым удалось измерить силу Казимира. Данный метод, разрешает проводить подобные работы для различных тел. Вследствие чего появляется возможность оценки воздействия этой силы на действие микрофонов, и аналогичных устройств.