Зоологи: в зависимости от характера кошки могут быть левшами или правшами

Группа ученых из Королевского университета в Белфасте выявила, что коты, как и люди, могут быть правшами или левшами. У кошек также может преобладать одно из полушарий мозга, среди котов чаще всего встречаются левши.

Как стало известно ученым, коты, как и люди, могут быть левшами или правшами. В самых обычных занятиях кошки чаще используют или правую, или левую лапу. Играя с шариком, кошка может использовать лишь одну лапу, также при ходьбе или охоте домашний любимец чаще всего использует лишь одну из передних лап.

В ходе исследований ученые проследили за поведением 44 домашних кошек. 75% из котов, которым ученые предложили выполнить простые операции (спуск с лестницы, игра с мячом и прочее), использовали для этого одну из передних лап.

Причины, которыми руководствуются коты при выборе «ведущей» лапы – пока не установлены. Однако, утверждают ученые, опыты демонстрируют, что кошки имеют сходства с людьми и их повадки нужно изучить более детально.