Ученые назвали продукты для поднятия настроения

Группа ученых из Калифорнийского университета экспериментальным методом установила продукты, которые могут повышать настроение человека. Так, на организм в целом и на положительное настроение благотворно влияют блюда индийской кухни, в них часто кладут куркуму – специю, распространенную в Индии.

Как стало понятно благодаря исследованиям ученых, блюда, приправленный куркумой, помогают человеку избегать старческого слабоумия и депрессий. В ходе опыта исследователи проанализировали кухни мира и установили связь продуктов, употребляемых жителями разных стран с их самочувствием.

Было установлено, что индийские блюда, где часто преобладает куркума, помогают местным жителям страны избегать старческих болезней. После этого ученые выявили свойства пряности. Куркума улучшает общее самочувствие человека, его память и настроение.

Вывод ученых подтверждается опытом, в ходе которого группа людей употребляла в пищу куркуму, а другая группа – замену приправы. Употребляющие блюда, приправленные куркумой, показали на медосмотре лучшие результаты здоровья чем те, кто не ел пряность.