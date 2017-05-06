Уфологи нашли на Марсе идеальную пирамиду

Специалисты уфологии Джордж Хаас и Билл Сондерс обнаружили на Марсе пирамиду идеального строения. Эксперты уже ведут диалог с представителями NASA.

Практически ежедневно специалисты NASA публикуют фото поверхности Красной планеты и предоставляют возможность ознакомиться с ними всем желающим в глобальной сети. Работой со снимками чаще всего занимаются уфологи, среди них встречается и немалое количество любителей. Так, недавно специалисты Джордж Хаас и Билл Сондерс смогли найти пирамиду идеальной формы, которая, с их точки зрения была возведена с помощью инопланетной цивилизации.

Уфологи в тот час же обратились с официальной просьбой к NASA, чтобы агентство предоставило новые фото этого таинственного места, ведь они обладают полноценными возможностями, для получения снимков. После чего, земные эксперты, смогут более тщательно изучить данное сооружение.