Учёные из США доказали, что ожирением можно заразиться

Ученые, которые работают при Университете Южной Калифорнии в США, рассказали о том, что ожирение подобно вирусной инфекции, и люди, которые часто общаются с теми, кто страдает лишним весом, находятся в группе риска для заражения, сообщает издание JAMA Pediatrics.

Ученые из Соединенных Штатов рассказали, что ожирением можно заразиться. Они привели доводы, основываясь на своих последних исследованиях. Так, они провели эксперимент, в котором участвовали дети, которые проживают с родителями на территориях военных баз. Специалисты принимали во внимание то, насколько много в окружении детей было людей, страдающих от лишнего веса. Их опасения подтвердились – у тех, кто много времени проводит с такими людьми, уже в раннем возрасте проявлялись признаки ожирения.

Ученые объясняют, что такое положение вещей объяснить довольно просто. Конечно, большим фактором здесь является то, что в окрестностях военных баз часто находится много заведений быстрого питания. Однако именно люди, страдающие ожирением, прививают другим привычку ходить туда или другие тоже вредные. Поэтому ожирение может быть подобно вирусу, заразиться которым можно через близкое общение.