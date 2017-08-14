Ученые из США модернизировали старый тип аккумуляторов

На протяжении длительного срока, специалисты не могли решить проблему, связанную с возобновляемыми источниками энергии, по той причине, что созданные ранее аккумуляторы не могли длительное время удерживать в себе полученный заряд. Однако, специалистам из MIT, смогли справиться с данной трудностью.

Ряд экспертов, которые представляют известный всему миру Массачусетский технологический институт, создали инновационный способ, который может вернуть к работе испорченные аккумуляторные батареи. Отмечается, что ранее в изготовлении батарей применяли специальную сетку, изготовленную из оксида алюминия, который в свою очередь являлся очень хрупким материалом, который сильно ограничивал срок эксплуатации данных аккумуляторов. Но сумев найти замену данным перегородкам на стальные, дополнительно обработав их при помощи нитрида титана, ученые добились намеченной цели.

Используя перегородки нового образца, которые обладают иными электрическими свойствами, т.е. сортируют молекулы внутри батареи, в то время как перегородки изготовленные из оксида алюминия, выполняют сортировку электродов относительно их физических свойств.