Уфологи обнаружили заброшенный НЛО на пляже в Великобритании

Британские уфологи смогли на местном пляже в графстве Кармартеншир обнаружить старый летательный аппарат пришельцев. По словам специалистов, данный НЛО является длительное время неактивным, что говорит об эрозии на его поверхности.

На британском пляже Кармартеншира во время шторма вода разрушила частично скалы, которые находились на побережье. Вместо песка и камней уфологи обнаружили огромный летательный аппарат, предположительно инопланетного происхождения. Специалсит Алистер Корбетт поделился своей находкой в соцсети Twitter, где и разместил снимки старого ржавого НЛО.

По словам экспертов, пришельцы могли оставить свой корабль на пляже приблизительно в конце 80-х-начале 90-х годов. Находка вызвала немало интереса и среди местных жителей, который не сомневаются, что уфологам удалось найти затерянное НЛО пришельцев.