Исследователи из Канады изучили останки червя возрастом более 500 млн лет

Канадские исследователи наткнулись в Колумбии на окаменелые останки многощетинкового червя, которому по их меркам больше 500 миллионов лет.

Многощетинковые черви либо же полихеты, как их называют, относятся к типажу кольчатых. По мнению ученых, такие представители червей существовали на земле настолько давно, что точную дату огласить достаточно трудно. Предполагается, что последние беспозвоночные жили еще 518 миллионов лет назад.

Четыре года специалисты искали остатки различных насекомых, которые существовали в тот момент на планете. В некоторых местах останки червя сохранились настолько хорошо, что специалисты провели исследования над строением головы полихет. Эксперимент показал, что на голове у них располагались щетинки. Также щетинки были на их теле, потому логичным было предположение, что голова эволюционировала с какого-то другого органа червяка.

Тело их состояло из сегментов, и на каждом были расположено по 56 щетинок, несколько из них зазубрены и служили червяку как защита. На голове у них располагалось два сенсорных щупальца и маленькая антена, которой червяки, судя по всему, сканировали пространство перед собой.