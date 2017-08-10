В Китае ученые нашли в янтаре останки древнего морского существа

В Китае группа палеонтологов впервые за всю историю исследований обнаружила в янтаре останки сохранившегося древнего морского существа, который относится к меловому периоду. Отмечается, что ученые нашли остракода, возрастом в 100 миллионов лет.

Во время экспедиции в долину Хуконг исследователи обнаружили в янтаре сохранившиеся останки древнего морского существа острокода. Его возраст оценивается в 100 миллионов лет. Размер тела животного достигает 12,9 мм в длину. По внешнему виду он напоминает небольшой, немного приплюснутый с двух сторон организм фасолевидной формы, прикрывающийся двустворчатой раковиной.

Стоит отметить, что остракод является ракообразным, относящимся к классу ракушковых. Ранее ученым никогда не приходилось находить в янтаре останки существ из мелового периода.