Ученые рассказали о процессе образования осадков после засева облаков

Ученые Вайоминского университета описали цикл образования осадков после засева облаков специальным составом с частицами иодида серебра. Для наблюдения за образовательными процессами осадков геофизики применили наземные радары и самолет для засева.

Группа ученых под руководством Джеффри Френча провела опыт и анализ процессов, которые происходят при засеве облаков частицами иодида серебра. Результатами опытов и описанием процессов ученые поделились в научных изданиях и в Сети.

В течении 30 минут после засева в облаках начал кристаллизироваться лед. Примечательно, что концентрация частиц, размер которых составляет 300 микрон, в местах засева достигала 1-5 штук на 1 литр. В обычных, незасеянных облаках, такая концентрация ниже в три раза. После этого, в облаках начала образовываться ледяная крупа. Диаметр частиц при этом не изменился. Во время кристаллизации размер частиц увеличился до 1 миллиметра, обычно на такой стадии льдинки вырастают до 8 миллиметров. После этого процесс завершился осадками.

По словам ученых, опыт засева облаков поможет им проследить за тем, как в облаках происходит формирование осадков. Помимо этого, данный эксперимент поможет исследователям научиться «управлять» работой облаков.