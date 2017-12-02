В Сети показали снимки замеченного в Италии пришельца в НЛО

Уфолог из Италии доказал, что НЛО существует и управляют ими гуманоидные пришельцы с других планет. Редкие кадры, которые на днях появились в Сети, показывают, как НЛО выглядит изнутри.

Аэрокосмический журналист и главный итальянский ученый в уфологии, имеющий степень в области политики и социологии из Флорентийского университета Роберто Пинотти сообщил, что написал книгу под названием «Контакты НЛО в Италии», где описал все известные ему случаи, когда пришельцы посещали земли Италии.

Более того, в книге присутствуют редкие кадры с 1957 года, когда Пинотти удалось зафиксировать гуманоида, который находился прямо на борту своего космического корабля. Книга выйдет 1 февраля и будет доступна только на английском языке.